Антонов счел новые санкции США по СП-2 нарушением международного права

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал диалог администрации американского лидера Джо Байдена с Россией через санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, участвующих в проекте «Северный поток – 2», нарушением международного права. Соответствующее заявление 23 ноября он сделал в Facebook.

По словам дипломата, Белый дом уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество.

«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», — отметил посол.

Кроме того, Антонов подчеркнул, что Россия категорически отвергает обвинения в свой адрес относительно российской энергетической политики.

«Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества», — добавил он.

О планах США расширить список санкций, нацеленный против «Северного потока – 2», добавив в него компанию Transadria Ltd. и два судна, одно из которых носит название «Марлин», в понедельник, 22 ноября, сообщил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

Ранее в этот же день российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги подтвердил готовность РФ обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода «Северный поток – 2».

Строительство газопровода СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.