Политолог назвал брошенной Украине костью новые санкции США по СП-2

Политолог Марат Баширов заявил, что анонсированные ранее Госдепом санкции по «Северному потоку – 2» являются костью, которую бросили Украине власти США.

По его мнению, ограничения вводятся в отношении компании Transadria и «каких-то двух ее кораблей», а Германии не стоит беспокоиться по этому поводу.

«Украине и конгрессменам, требовавшим санкций против России, издевательски бросили кость — грызите и не мешайте дядям договариваться», — написал Баширов в своем Telegram-канале.

В понедельник, 22 ноября, госсекретарь Штатов Энтони Блинкен анонсировал намерении США ввести новые санкции по СП-2 в отношении компании Transadria Ltd из РФ, а также двух российских судов, одно из которых носит название «Марлин». По его словам, Госдеп представил конгрессу отчет на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года с внесенными в него поправками.

В свою очередь, американский политолог Брюс Маркс в беседе с «Известиями» назвал данные рестрикции очень незначительными. По его мнению, они не приостановят запуск газопровода «Северный поток – 2» и его реализацию.

По мнению Маркса, президент Соединенных Штатов Джо Байден решил не менять политику государства по отношению к СП-2 из-за Германии. Байдена, считает он, просили позволить завершить строительство газопровода, так как он важен для и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Строительство газопровода СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина