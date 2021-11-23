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В первый день проверки QR-кодов в транспорт Казани не пустили почти 900 человек

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Введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте Казани вызвало коллапс на дорогах, задержку общественного транспорта, недопонимание и даже потасовки.

Жесткие правила действуют во всем Татарстане с 22 ноября для всех, кроме детей: цифровой пропуск требуют при покупке билета в автобусы, троллейбусы и трамваи республики, а также при входе в метрополитен.

От метки: как будут работать QR-коды в разных отраслях
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Из-за тотальной проверки QR-кодов некоторые автобусы выходили на рейс с задержкой. Как сообщал в утренний час пик казанский Метроэлектротранс, на улице Серова стояли трамваи № 1 и № 6. Задержка движения произошла из-за того, что один из пассажиров отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными.

Только в первой половине дня из общественного транспорта принудительно высадили более 750 человек — все они не имели при себе цифрового пропуска, уточнили в ведомстве.

Документы просматривали кондукторы. Всем проверяющим город выдал смартфоны с приложением для контроля наличия QR-кодов.

В свою очередь, за первую половину дня в подземку не смогли попасть по меньшей мере 126 человек — они пытались пройти без QR-кода. Недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком действия — у семи, заявили в Метроэлектротрансе.

На фоне задержек в транспорте резко повысился спрос на услуги подвоза, поскольку для проезда в легковом такси не требуется пропуск. За спросом начали расти и цены.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Правила турникета: как в Казани проверяют QR-коды в городском транспорте

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