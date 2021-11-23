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Тихоокеанский флот к 2024 году пополнят шесть субмарин проекта 636.3
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Тихоокеанский флот к 2024 году пополнят шесть субмарин проекта 636.3

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Минобороны согласовало план поставки дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 на Тихоокеанский флот, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Согласно плану, к 2024 году должно завершится перевооружение российских подводных сил в Приморье. К этому времени во Владивостоке будут нести службу шесть субмарин этого класса. Они будут входить в состав 19-й бригады подводных лодок.

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Изначально корабли 636-й серии разрабатывались для экспорта в страны Организации варшавского договора. Со второй половины 1990-х годов по проекту и его модификациям строились лодки для КНР, Алжира и Вьетнама. Однако затем было принято решение закупить такие субмарины и для российского флота. Они создаются по модернизированному варианту 636.3. От базовой версии эти лодки отличаются лучшими ходовыми характеристиками, еще более низким уровнем шумности, наличием автоматизированной системы управления, современным навигационным комплексом.

Первая серия из шести подлодок проекта 636.3 была построена с 2014 по 2016 годы. Все они несут службу на Черноморском флоте. В сентябре 2016-го был подписан контракт еще на шесть субмарин для Тихоокеанского флота. На сегодняшний в строю находятся три из них. «Петропавловск-Камчатский» был передан флоту в 2019 году, «Волхов» в 2020-м, и совсем недавно, 12 октября, в состав ВМФ вошла лодка «Магадан».

Подводные лодки проекта 636.3 считаются одними из самых бесшумных в мире и способны выполнять широкий круг задач – уничтожать надводные и подводные корабли, патрулировать прибрежные воды, вести разведку.

Длина корабля — 74 м, максимальное водоизмещение — свыше 3,9 тыс. т, скорость — до 20 узлов, автономность плавания — 45 суток. На борту он несет шесть 533-мм торпедных аппаратов, может применять торпеды и мины, а также крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

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Морской толк: Тихоокеанский флот усилят новыми субмаринами

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