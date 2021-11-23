Премьер Франции получил положительный результат теста на COVID-19

Премьер-министр Франции Жан Кастес получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на Матиньонский дворец.

Сообщается, что Кастес проведет в самоизоляции 10 дней.

«Его расписание в ближайшие дни будет изменено, чтобы он продолжал свою деятельность, находясь в изоляции», — отмечается в сообщении.

Ранее в тот же день у одной из дочерей премьер-министра тест на COVID-19 также показал положительный результат, добавили в агентстве.

Бельгийский телеканал RTBF сообщил о том, что в связи с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию у Кастеса на карантин отправились премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также ряд министров федерального правительства из-за контактов с премьером Франции в рамках недавнего французско-бельгийского заседания по безопасности.

Кроме того, до получения отрицательного результата теста на самоизоляции будут находиться главы МВД, МИД, минобороны и юстиции Бельгии, которые также присутствовали на встрече.

5 ноября агентство Bloomberg сообщало о том, что помощник, сопровождавший президента США Джо Байдена на международных саммитах в Европе, получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус. По словам представителя Белого дома, заразившийся помощник американского президента не имел с Джо Байденом тесных контактов.