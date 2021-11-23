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Гинцбург заявил о быстром налаживании выпуска вакцины под штамм «Дельта»

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Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России при необходимости можно достаточно быстро наладить производство вакцины «Спутник V», которая будет модифицирована под штамм «Дельта».

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«Внедрение не будет тяжелым, потому что сейчас производственники хорошо знают все нюансы, которые надо видоизменять для того, чтобы получить максимальную продукцию», — сказал Гинцбург 23 ноября в интервью «Интерфаксу».

Говоря о сроках внедрения в производство этой вакцины от коронавируса, Гинцбург уточнил, что это может быть «достаточно быстро».

Ранее в этот же день Гинцбург в беседе с «Известиями» сообщил, что с большой вероятностью людям старше 65 лет необходимо ревакцинироваться «Спутником V», так как реактивность иммунной системы с возрастом понижается.

По мнению эксперта, на сегодняшний день «Спутник» дает наиболее широкий спектр вирус-нейтрализующих антител по сравнению с двумя мРНК-вакцинами — Pfizer и Moderna.

Кроме того, Гинцбург подчеркнул, что сейчас эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 83–90% (по разным оценкам).

Днем ранее глава НИЦ им. Гамалеи сообщил, что граждане, дополнительно вакцинированные от коронавируса назальной вакциной, не будут переносчиками вируса. По его словам, такая форма вакцины создаст дополнительный барьер для проникновения COVID-19 в организм.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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