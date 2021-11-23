Захарова рассказала о запутавшемся в интригах по кризису с мигрантами Лондоне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские власти «запутались в политических интригах». Таким образом она 22 ноября прокомментировала реакцию Лондона на ситуацию на польско-белорусской границе.

По ее словам, пока власти США и Евросоюза ясно дают понять, что планируют вводить новые санкции против Белоруссии в связи с миграционным кризисом, «поток нелегалов на белорусском отрезке границы ЕС растет».

«За один только день Ла-Манш попытались пересечь 1185 человек. По сравнению с этими цифрами ситуация на польско-белорусской границе не поражает масштабом. Она поражает качеством есовцев — «мягкий концлагерь», так действия Варшавы называют в СМИ», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД отметила, что публичная риторика, которая слышна из Великобритании и Франции, в основном сводится к взаимным упрекам между Лондоном и Парижем и поиску виновных.

«Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку. Зато Минобороны Британии уже приняло решение направить военных инженеров в Польшу. То ли запутались в географии, то ли в политических интригах», — заключила она.

22 ноября польский политолог Матеуш Пискорский заявил, что действия Великобритании, которая направила своих военных на помощь польским пограничникам, говорят о том, что Лондон вновь пытается включиться в противостояние с Россией.

По его словам, причинами сближения Варшавы и Лондона стали ухудшение отношений Польши с США и выход Великобритании из Евросоюза. Политолог отметил, что сейчас поляки видят в британцах чуть ли не единственного союзника.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропустили.

До этого, 5 августа всего за сутки Ла-Манш пересекли 482 мигранта. А еще 246 человек, которые пытались достичь территории Великобритании, перехватила французская сторона. Отмечалось, что многим потребовалась помощь медиков из-за переохлаждения.

Тогда же сообщалось, что в прошлом году было зафиксировано более 9,6 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Великобританией через Ла-Манш. По меньшей мере шесть человек погибли, как минимум трое пытавшихся пересечь пролив пропали без вести. Всего было осуществлено 868 спасательных операций. В 2019 году общее количество задержанных составило почти 2,3 тыс.