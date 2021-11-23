У водителя в ТиНАО изъяли около 90 г наркотика

Полицейские в Новой Москве изъяли у водителя автомобиля Renault 90 г наркотика. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

В ведомстве пояснили, что сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Renault Duster для проверки документов на улице Адмирала Корнилова.

В ходе общения с 34-летним водителем сотрудники ППС заметили, что тот заметно нервничает и ведет себя странно. На место вызвали следственно-оперативную группу для проведения личного досмотра мужчины. В ходе него у водителя обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с неизвестным веществом внутри.

Экспертиза показала, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон общей массой более 87 г, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

8 ноября в московском аэропорту Внуково таможенники задержали двоих россиян, которые проглотили почти килограмм кокаина. Мужчины следовали из бразильского Сан-Паулу и были задержаны в ходе таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул–Москва. Рентгеноскопическое исследование брюшной полости показало наличие посторонних предметов. Задержанные были ранее судимы за совершение особо тяжких преступлений. Возбуждены два уголовных дела по статье о контрабанде наркотических средств