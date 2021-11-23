Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Педагогов и учеников предложили тренировать на случай нападения
Общество
Турбизнес попросил власти отказаться от QR-кодов при покупке билетов
Мир
США объявили о санкциях против двух судов и одной компании из-за СП-2
Наука
В России создали самый точный экспресс-тест на COVID-19
Мир
Эксперты оценили целесообразность вакцинации детей от COVID-19
Мир
Адвокат Саакашвили сообщил о пытках политика в тюрьме
Мир
Роулинг рассказала об угрозах со стороны незнакомцев
Мир
Небензя заявил об отсутствии напряженности на границе России и Украины
Мир
В «Молдовагазе» пообещали решить проблему с выплатами «Газпрому»
Мир
ФБР предупредило граждан о возможных кибервымогательствах в праздники

У водителя в ТиНАО изъяли около 90 г наркотика

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Новой Москве изъяли у водителя автомобиля Renault 90 г наркотика. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Папина «радость»: дети наркоманов живут в постоянной опасности
Употребление запрещенных препаратов приводит к трагическим последствиям

В ведомстве пояснили, что сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Renault Duster для проверки документов на улице Адмирала Корнилова.

В ходе общения с 34-летним водителем сотрудники ППС заметили, что тот заметно нервничает и ведет себя странно. На место вызвали следственно-оперативную группу для проведения личного досмотра мужчины. В ходе него у водителя обнаружили и изъяли сверток из полимерного материала с неизвестным веществом внутри.

Экспертиза показала, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон общей массой более 87 г, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

8 ноября в московском аэропорту Внуково таможенники задержали двоих россиян, которые проглотили почти килограмм кокаина. Мужчины следовали из бразильского Сан-Паулу и были задержаны в ходе таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул–Москва. Рентгеноскопическое исследование брюшной полости показало наличие посторонних предметов. Задержанные были ранее судимы за совершение особо тяжких преступлений. Возбуждены два уголовных дела по статье о контрабанде наркотических средств

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021