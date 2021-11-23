Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей на салатовой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении проходки перегонных тоннелей на северном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщается на сайте мэрии.

По его словам, сразу три щита закончили проходку на всем участке. На трех станциях столичной подземки завершилась проходка тоннелей. Теперь рабочие займутся обустройством котлованов и строительством станций.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что щиты «Татьяна» и «Ирина», работавшие между будущими станциями «Лианозово» и «Физтех», пересекли МКАД и прошли под улицей Летчика Спирина, отмечает РИАМО. Протяженность каждого тоннеля составила свыше 2,3 км, пишет RT.

«Надеюсь, что к концу 2023 года весь этот участок будет сдан: от «Селигерской» до «Физтеха» и поселка Северный получит свою станцию метрополитена», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Чиновник уточнил, что продление ветки до станции «Физтех» улучшит транспортное обслуживание около 500 тыс. человек, пишет НСН. Так, пассажиры смогут выбирать самые удобные для себя маршруты поездок — на метро, МЦД или наземном транспорте, разгрузятся конечные станции Серпуховско-Тимирязевской и отчасти Калужско-Рижской линий метро, частично освободятся от машин Дмитровское шоссе и соседние улицы, пишет сайт kp.ru.

Строительство участка салатовой ветки подземки от станции «Селигерская» до станции «Физтех» было начато в 2019 году. В его составе будет открыто три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Общая строительная готовность участка составляет 25%.

2 ноября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с 2022 по 2024 год запланировано строительство новых станций на восьми линиях Московского метрополитена.