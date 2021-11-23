Адвокат Саакашвили сообщил о пытках политика в тюрьме

Заключенный экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили стал жертвой «пыток и нечеловеческого обращения» в Глданской тюрьме. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили. По его словам, в развитых странах таким людям, как Саакашвили, дают возможность лечиться на свободе от последствий длительной голодовки.

В субботу, 20 ноября, Саакашвили завершил 50-дневную голодовку, объявленную им 4 октября, и был доставлен на лечение в военный госпиталь Гори.

«Я лично ожидал лучшего состояния Саакашвили. Мы должны понимать, что после 50-дневной голодовки невозможно так быстро восстановить здоровье. Он стал жертвой пыток и нечеловеческого отношения, что также влияет на его здоровье», — подчеркнул адвокат политика, передает «РИА Новости».

По его мнению, Саакашвили должен быть освобожден и иметь право лечиться в свободной обстановке.

В понедельник мать Саакашвили Гиули Аласания после визита в госпиталь рассказала, что он с трудом передвигается из-за проблем с мышцами.

21 ноября личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что для лечения политика необходимо подключать психолога и психиатра. Говоря о здоровье своего пациента, медик отметил отсутствие уверенности в том, что опасность миновала и всё хорошо.

В тот же день Кипшидзе сказал, что реабилитация грузинского экс-президента должна быть довольно долгой. Он подчеркнул, что у Саакашвили немало проблем со здоровьем, и прием лекарств еще не означает, что экс-президент обязательно вылечится.

Бывшего грузинского лидера задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

22 ноября депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Елизавета Ясько, являющаяся возлюбленной Михаила Саакашвили, заявила о применении к политику насилия и пыток в Глданской тюремной больнице.

По словам Ясько, ослабевшему от пыток Саакашвили необходима реабилитация, которая возможна только на свободе.