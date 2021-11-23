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Спасатели не обнаружили людей под завалами после взрыва в Махачкале

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В Махачкале завершены спасательные работы на месте взрыва газа в двухэтажном доме, под завалами люди не обнаружены. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС по Дагестану.

«Аварийно-спасательные работы завершены. Под завалами никто не обнаружен», — отмечается в сообщении.

Взрыв газа произошел днем в понедельник на проспекте Амет-Хана Султана. Пожар, который начался после взрыва, локализовали на площади 120 кв. м.

В результате происшествия, предварительно, пострадали четыре человека. По данным Life.ru, один человек погиб.

По факту взрыва газа следователи Дагестана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Республиканская прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

По информации RT, на месте работают следователи и криминалисты для установления всех обстоятельств и причин ЧП.

Как сообщает «КП – Северный Кавказ», причиной взрыва в жилом доме в Махачкале стала утечка бытового газа в системе отопления.

Ранее в этот же день телеканал РЕН ТВ публиковал кадры, на которых видны разрушенная взрывной волной часть здания и выбитые оконные рамы.

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