Известная грузинская группа Mgzavrebi готовится к большому туру по России. Главный концерт пройдет 26 ноября в Москве, передает телеканал «Известия».

В интервью «Известиям» лидер группы Гиги Дедаламазишвили, рассказал, что именно большие концертные туры сделали группу Mgzavrebi профессиональным коллективом.

«Мне Евгений Гришковец сказал такую фразу, когда мы с ним познакомились, подружились, это было в 2012 году, уже далекий 2012 год. И он сказал такую вещь, очень интересную, я никогда не забуду, он сказал: «Гиги, вы станете настоящими музыкантами, когда проедете тур из 20 городов за 30 дней! Играть концерт в месяц, один–два концерта, три концерта — это другое». Я помню, когда я играл один концерт в Тбилиси, на второй день я не мог вообще разговаривать, не было у меня голоса. А потом случилось с нами такое, и не раз, слава Богу, и вдруг понял, что это вообще по-другому, вообще по-другому уже выходишь на сцену», — рассказал музыкант.

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