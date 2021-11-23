Полиция назвала имя совершившего наезд на людей в Висконсине

Правоохранители назвали имя подозреваемого в совершении наезда на участников воскресного рождественского парада в американском городе Уокешо (штат Висконсин). Соответствующее заявление в понедельник, 22 ноября, сделал глава местной полиции Дэн Томпсон.

«Подозреваемый в этом трагическом инциденте идентифицирован как Даррел Брукс, мужчина 39 лет», — сказал он на пресс-конференции.

Отмечается, что подозреваемому уже предъявлено пять пунктов обвинения, но это количество может увеличиться в ходе расследования.

По информации полицейских, Брукс действовал один и был задержан на месте происшествия. Он не пострадал в результате действий правоохранителей, которые открыли огонь по его автомобилю.

Наезд автомобиля на толпу людей произошел в американском городе Уокешо в воскресенье, 21 ноября. В результате пять человек погибли, еще минимум 48 пострадали, их них двое несовершеннолетних находятся в критическом состоянии.

Как сообщил Томпсон, данные о том, что произошедший наезд был терактом, отсутствуют. По его утверждению, «это был единичный инцидент».

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация следит за инцидентом с наездом внедорожника на толпу в Висконсине.