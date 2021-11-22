СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Махачкале

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в двухэтажном жилом доме. Об этом в понедельник, 22 ноября, говорится на сайте СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На месте случившегося работают следователи и криминалисты, пишет RT. Устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены экспертизы, отмечает телеканал «Звезда».

Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме на проспекте Амет-Хана Султана ранее в этот день. После взрыва началось возгорание, пишет НСН. Хлопок привел к частичному обрушению угловой стены и фасада, отметил телеканал «360».

Как сообщает «КП – Северный Кавказ», причиной взрыва в жилом доме в Махачкале стала утечка бытового газа в системе отопления.

По предварительным данным, один человек погиб, пишет Life.ru. Кроме того, пострадали четыре человека. С родственниками пострадавших сразу начали работать психологи.

Врач ожогового отделения ГБУ РД «РКБ» Мусабег Алиев рассказал РЕН ТВ, в каком состоянии находится семья, пострадавшая при взрыве газа в Махачкале. У матери и восьмилетнего мальчика состояние тяжелое, состояние девочки медики оценивают как удовлетворительное. Все они получили ожоги тела.

Еще один мужчина находится в отделении нейрохирургии с сочетанными травмами, пишет REGNUM. Пациенты находятся под контролем местного министерства здравоохранения.

Республиканская прокуратура организовала проверку по факту случившегося.