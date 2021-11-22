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Работу канатной дороги возобновили в кластере «Сопка» в Красноярске

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На территории спортивного кластера «Сопка» в Красноярске возобновила работу канатная дорога. Об этом сообщается на странице кластера в Instagram.

Со вторника по пятницу прокатиться на канатке смогут все желающие. Работа будет организована с 12:00 до 21:00. Время работы в выходные и праздники – с 10:00 до 21:00, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Канатная дорога на «Сопке» начала работу в октябре. В конце того же месяца ее сначала закрыли на профилактику, а затем по распоряжению прокуратуры. Ведомство выявило в работе объекта различные нарушения.

В конце октября сообщалось, что в Калуге построят канатную дорогу над Окой. Ее протяженность составит 2,3 км. В состав рабочей группы по строительству канатной дороги вошли 12 человек.

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