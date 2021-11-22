Новогодние инсталляции и гирлянды украсят Балашиху

Подмосковную Балашиху начали украшать улицы, площади и скверы к Новому году. В микрорайонах города появятся свыше 100 объемных световых конструкций, тематических плакатов с символикой губернаторской программы «Зима в Подмосковье» и 5 км иллюминационных гирлянд. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказала начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета Анастасия Кочеткова.

«На центральной площади у Ледового дворца установим главную городскую елку. Также большие елки появятся возле зданий администраций в центральной части города, в микрорайоне Железнодорожный, у ДК «Кучино» и «Заря»», — рассказала Кочеткова «РИАМО в Балашихе».

Кроме того, по ее словам, свыше 50 объемно-пространственных композиций, 100 световых консолей, 17 декоративных светильников украсят скверы в центре Балашихи, в также в микрорайонах Южный, Железнодорожный и Заря.

Как рассказал глава городского округа Сергей Юров на совещании губернатора Московской области и правительства региона, для жителей округа подготовили большую развлекательную программу на предстоящих новогодних каникулах. В Балашихе пройдут гуляния, игровые программы и спортивные события во дворах и на городских площадках. Главным местами притяжения жителей станут Пестовский парк, где начнет работать лыжероллерная трасса, и парк «Пехорка».

«1 декабря в парке «Пехорка» откроют каток под открытым небом, где одновременно смогут кататься 150 человек. <…> Локаций для массового катания на коньках будет много: на новой крытой ледовой арене «Пехорка», три большие открытые площадки на стадионах, а также 20 хоккейных коробок во дворах», — приводит слова Юрова телеканал «360».

Для любителей катания на сноубордах и горных лыжах откроют курорт «Лисья гора». Там оборудовали шесть склонов различной сложности и организовали отдельную трассу для тюбинга.

Попробовать свои силы в экстремальных зимних видах спорта могут даже дети. На площади перед Ледовым дворцом откроют сноуборд-парк для маленьких спортсменов в возрасте от трех до шести лет.

Ранее 22 ноября сообщалось, что в Калуге в преддверии Нового года установят 28 праздничных елок. Уже смонтированы елки у областного драматического театра и в Центральном парке культуры и отдыха.