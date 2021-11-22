Поезд сбил молодого мужчину на путях в Красноярске

В Красноярске на перегоне Енисей – Злобино поезд сбил 20-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО).

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что пешеход пересекал пути в непредусмотренном для этого месте. Машинист заметил человека и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Пострадавшим оказался 20-летний горожанин. По предварительным данным, в момент происшествия он находился в состоянии опьянения, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами в медучреждение.

Вечером 14 ноября в городе Орск Оренбургской области грузовой поезд насмерть сбил женщину, которая пересекала железнодорожные пути. Следственный комитет организовал проверку.