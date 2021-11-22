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СК возбудил дело по факту смерти младенца в Новой Москве

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырехмесячной девочки в Новой Москве. Об этом 22 ноября сообщили в столичном управлении СК РФ.

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Инцидент произошел в понедельник вечером в деревне Безобразово поселения Вороновское. Мать обнаружила мертвого младенца в коляске уже после того, как вернулась домой с прогулки.

«Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве в целях установления всех обстоятельств смерти младенца следственным путем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации следователей, на месте происшествия проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося, а также будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Расследование по делу продолжается.

16 ноября в ГСУ СК России по Московской области сообщили о расследовании уголовного дела, возбужденного после смерти двухмесячной девочки, которую без сознания обнаружили 14 ноября в Шатуре. Девочка скончалась в местной больнице, куда была доставлена с закрытой травмой головы.

По информации СК по региону, на теле ребенка не было видимых следов насильственной смерти. Экспертиза, проведенная следователями, показала, что девочка скончалась в результате колотого ранения грудной клетки. После результатов экспертизы началась новая проверка. Теперь полиция проверяет действия врачей, которые оказывали помощь. Больницу тщательно проверяют, а расследование находится под контролем Следственного комитета. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

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