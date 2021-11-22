Спорткомплекс для игровых видов появится в Глазове

В Удмуртии глазовские спортсмены получат новую площадку для тренировок и состязаний. Комплекс для игровых видов возводят на перекрестке улиц Луначарского и Карла Маркса, написал на своей странице в сети «ВКонтакте» глава Глазова Сергей Коновалов.

Зал предназначен для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и гандболом. Площадь комплекса составит 1,5 тыс. кв. м, игровое поле получит современное паркетное покрытие, также здесь оборудуют раздевалки и душевые для спортсменов. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Инициаторами строительства физкультурно-спортивного комплекса стало руководство и игроки мини-футбольного клуба «Глазов». Сдать объект планируется в следующем году.