Мемориал на месте Судбищенской битвы создадут в Орловской области

Министр культуры РФ Ольга Любимова обсудила с губернатором Орловской области Андреем Клычковым вопрос о мероприятиях по увековечиванию памяти о Судбищенской битве 1555 года во время посещения Орловского краеведческого музея. По завершении археологических работ планируется создание мемориала.

«Очень важно, что в регионе бережно относятся к работе археологов и найденным артефактам. Необходимо сохранять находки для будущих поколений и создать современные условия для их экспонирования», — подчеркнула Ольга Любимова.

Концепция предполагает обустройство единого пространства, включающего экспозиционный комплекс и мемориальный природный ландшафт с музейными инсталляциями, передает InfoOrel.ru.

Сражение произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметева и войском крымского хана Девлет-Гирея. Воевода направлялся в Крым, когда узнал о движении 60-тысячного войска крымского хана на Тулу. Несмотря на значительный перевес сил, Шереметев повел свой 17-тысячный отряд навстречу противнику. 24 июня у урочища Судбищи русское войско вступило в бой с крымским ханом.