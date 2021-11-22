Власти Югры ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от COVID-19 граждан

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) ввели обязательную самоизоляцию для непривитых жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и поселений Кондинского района. Об этом в понедельник, 22 ноября, говорится в постановлении правительства региона.

«С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (селе Леуши, поселке городского типа Луговой, поселке городского типа Междуреченский, поселке городского типа Мортка, поселке Мулымья)», — говорится в сообщении.

Покидать свои дома непривитые жители смогут для посещения продуктовых магазинов, аптек, выноса мусора и оказания помощи пожилым родственникам, сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что ограничения не затронут граждан, которые в течение полугода переболели COVID-19 и имеют подтверждающие документы.

Таким образом, Югра стала первым регионом в России, где власти пошли на подобные меры, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, в регионе до 20 декабря продлили запрет на проведение массовых спортивных и развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах.

В Ростовской области 22 ноября ввели обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет от COVID-19. Отмечается, что гражданам, входящим в данную категорию, необходимо сделать прививку даже при наличии хронических заболеваний, в том числе заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем.

В настоящее время в России об обязательной вакцинации пожилых граждан также объявили Хабаровский край, Тамбовская и Калининградская области.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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