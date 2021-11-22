ФБР предупредило граждан о возможных кибервымогательствах в праздники

Федеральное бюро расследований (ФБР) США призвало граждан страны быть внимательнее в преддверии Дня благодарения из-за повышенных рисков в киберпространстве.

Как уточняют специалисты, особую опасность праздничные дни представляют для торговых сетей, где в День благодарения и следующую за ним «черную пятницу» наблюдается ажиотаж.

«ФБР и CISA (агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США) ранее отмечали рост числа кибервымогательств в праздники и выходные дни. В настоящее время мы не располагаем сведениями, которые бы указывали на атаку на День благодарения, но призываем общественность сохранять бдительность в эти праздничные выходные», — говорится в публикации ФБР в Twitter.

13 ноября агентство Bloomberg сообщило, что хакеры взломали электронную почту ФБР.

Отмечается, что мошенники разослали спам-письма с электронного адреса ФБР, получив к нему доступ. В сообщениях адресатов предупреждали о возможной кибератаке.