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Гинцбург рассказал об эффективности назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург: привитый от коронавируса дополнительно назальной вакциной не будет переносить вирус
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Граждане, дополнительно вакцинированные от коронавируса назальной вакциной, не будут переносчиками вируса. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Он уточнил, что такая форма вакцины создаст дополнительный барьер для проникновения COVID-19 в организм.

«Тем самым мы не только дополнительно обезопасим себя, но… у таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя», — рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

16 ноября Гинцбург заявил, что у назальной вакцины от коронавируса не выявлено побочных эффектов.

Он также отмечал, что вакцина от коронавируса в форме назального спрея создаст местный иммунитет в носоглотке и не отменит обычную прививку, а дополнит ее.

До этого, 28 октября, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что иммунизация «Спутником V» и ревакцинация его назальной формой могут защитить пациента от заболевания коронавирусом на 100%. Он указал на то, что при иммунизации назальной вакциной создается независимый барьер для проникновения вируса в организм человека.

26 октября фармкомпания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника V», которая впрыскивается пациенту через нос. По словам генерального директора компании Даниила Талянского, такой препарат переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает традиционной форме вакцины.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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