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Лесопарк «Дубровицкий лес» благоустроят в подмосковном Подольске

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В городском округе Подольск в Московской области до 2023 года намерены благоустроить лесопарк «Дубровицкий лес». Об этом сообщает пресс-служба муниципальной администрации.

По словам местных жителей, речь идет об участке, на котором люди занимаются лыжным спортом. По их просьбе там обустроят лыжероллерные трассы с твердым покрытием, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Территорию приведут в порядок по губернаторскому проекту «Парки в лесу».

В 2022 году работы также пройдут в лесопарке «Елочки» вдоль улицы Филиппова. Кроме того, запланировано благоустройство лесопарка «Сосновый Бор» около ЖК «Весенний».

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