Лучших отцов наградили в Архангельской области

В Архангельске наградили лучших отцов региона. Победители были определены по итогам ежегодного областного конкурса «Поморский папа». Об этом ИА FlashNord сообщили в городской администрации.

В этом году конкурс впервые за семь лет проходил в онлайн-формате из-за пандемии. Это позволило расширить географию участников. Заявки подали 50 глав семей из дальних уголков Поморья. Лучшим папой региона в этом году стал Анатолий Килимник из Северодвинска. Он воспитывает четырех дочерей.

4 октября президент России Владимир Путин учредил в стране новый праздник — День отца. Он отмечается в третье воскресенье октября. Соответствующее решение было принято «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

В Союзе отцов положительно восприняли учреждение в России Дня отца. Как заявил руководитель организации Юрий Соленов, она поддерживала и продвигала эту идею с 2014 года. А после внимание к установлению праздника привлекли политики и общественные деятели.

День отца отмечается в ряде стран мира, в частности в США, Канаде, Японии, Франции.