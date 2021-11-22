В Казани из общественного транспорта высадили почти 800 человек без QR-кодов

Из общественного транспорта в столице Татарстана 22 ноября высадили почти 800 человек, у которых отсутствовали QR-коды о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

«К 11:30 утра из трамваев и троллейбусов в городе было высажено всего 786 человек. При этом двоих пассажиров забрала полиция, а еще 18 не стали дожидаться правоохранителей и покинули подвижной состав самостоятельно», — сказано в сообщении.

Также предприятие сообщило о конфликтных ситуациях в казанском метрополитене. Так, согласно данным «Метроэлектротранса», в течение дня полиция задержала троих пассажиров, 126 человек пытались пройти в метро без QR-кодов (поддельные коды были у 11 из них, просроченные — у семи), а еще 96 пассажиров хотели спуститься в подземку по справкам о прививке первым компонентом вакцины от COVID-19.

22 ноября в Татарстане вступил в силу запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе.

В этот же день в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Татарстане оценили ситуацию на общественном транспорте после введения QR-кодов. Как сообщили в пресс-службе, за текущий день неоднократно поступала информация о фактах применения силы в отношении кондукторов. В настоящее время правоохранители устанавливают личности нарушителей, добавили в штабе.

Также в минтрансе Татарстана сообщили «Известиям», что с понедельника в регионе приостановили действие 164 тыс. льготных транспортных карт из 385,5 тыс. Базы ежедневно синхронизируются, в них вносятся новые сведения. Действия карт возобновят после поступления информации о получении QR-кода.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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