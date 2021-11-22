Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
«Газпром» дал Молдавии 48 часов на оплату газа
Интернет
РКН назвал 13 иностранных компаний, которые должны открыть офисы в РФ
Мир
Новые санкции Евросоюза против Белорусии вступят в силу в конце ноября
Мир
Путин заявил об отказе Украины выполнять Минские соглашения
Мир
МИД Украины заявил об отсутствии плана наступления в Донбассе
Мир
Путин подтвердил готовность РФ обеспечить бесперебойные поставки газа в Европу
Мир
Словакия стала лидером по числу новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения
Спорт
Овечкин обошел Сундина в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен
Экономика
Курс доллара поднялся до 75 рублей впервые с начала июля
Общество
Премьер Италии обсудил с Путиным миграционный кризис на границе Польши

Открытие ледовых переправ в Якутии перенесли из-за теплой погоды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На реках Якутии ледовые переправы в этом году начнут открываться с 1 декабря. Сроки были скорректированы в связи с теплой погодой, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

По данным ведомства, даты открытия и закрытия зимних автодорог были утверждены 18 октября. Однако в связи с теплой погодой, устоявшейся в ноябре, в перечень внесли изменения, сроки были перенесены на несколько дней.

Так, открыть сразу четыре переправы на реке Вилюй планируется в период с 1 по 5 декабря. Разрешенная масса автомобилей составит до 4 т. Еще одну переправу организуют на реке Алдан. С 5 декабря проезд по ней будет возможно для машин массой до 4 т, пишет ИА SakhaNews.

На 10 декабря запланировано открытие переправы на 11-м км автодороги «Умнас» – Хатассы – 1154 км трассы «Лена». Проезд будет доступен для машин массой до трех тонн. На автодороге «Колыма» переправа откроется 5 января, она будет рассчитана для машин массой до 10 т.

По данным на 22 ноября, на территории Якутии открыто 690 км автозимников из 10,9 тыс. км. Это 14 участков из 83.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021