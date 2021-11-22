Открытие ледовых переправ в Якутии перенесли из-за теплой погоды

На реках Якутии ледовые переправы в этом году начнут открываться с 1 декабря. Сроки были скорректированы в связи с теплой погодой, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

По данным ведомства, даты открытия и закрытия зимних автодорог были утверждены 18 октября. Однако в связи с теплой погодой, устоявшейся в ноябре, в перечень внесли изменения, сроки были перенесены на несколько дней.

Так, открыть сразу четыре переправы на реке Вилюй планируется в период с 1 по 5 декабря. Разрешенная масса автомобилей составит до 4 т. Еще одну переправу организуют на реке Алдан. С 5 декабря проезд по ней будет возможно для машин массой до 4 т, пишет ИА SakhaNews.

На 10 декабря запланировано открытие переправы на 11-м км автодороги «Умнас» – Хатассы – 1154 км трассы «Лена». Проезд будет доступен для машин массой до трех тонн. На автодороге «Колыма» переправа откроется 5 января, она будет рассчитана для машин массой до 10 т.

По данным на 22 ноября, на территории Якутии открыто 690 км автозимников из 10,9 тыс. км. Это 14 участков из 83.