Мемориал в честь погибших во время ВОВ открыли в рязанском селе

В селе Заполье Шиловского района Рязанской области торжественно открыли мемориальный комплекс в честь местных жителей, которые ушли на Великую Отечественную войну и погибли.

На строгом черном фоне гранитного мемориала высечены имена 186 человек. Начать этот проект помогла региональная программа поддержки местных инициатив, которая действует в регионе не первый год. Чтобы установить личности всех, кто не вернулся с фронта, специалисты провели большую работу: восстанавливали данные по документам из архивов Шиловского районного военного комиссариата, передает 62INFO.ru.

Ранее в ноябре в Шелемишевском военном городке был завершен ремонт мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила администрация Скопинского района Рязанской области. Обновить памятник, благоустроить прилегающую к нему территорию удалось благодаря региональной программе поддержки местных инициатив. Она дает гражданам реальную возможность напрямую участвовать в жизни того или иного населенного пункта, самостоятельно определяя приоритеты развития своей малой родины.