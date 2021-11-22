Россияне назвали 43 тыс. рублей в месяц достойной пенсией

Размер пенсии, который россияне считают достаточным для жизни, вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и в среднем составил 43 тыс. рублей ежемесячно. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на РБК.

В исследовании приняли участие 32 тыс. человек. Респонденты младше 24 лет назвали 35,8 тыс. рублей оптимальной суммой, а люди старше 45 лет сочли оптимальным размер пенсии в 45 тыс. рублей.

Отмечается, что в мегаполисах пенсионные ожидания выше. В то же время жители крупных городов меньше остальных готовы оставить работу после выхода на пенсию. Так москвичи считают достойной пенсию в 48 тыс. рублей, при этом только 25% опрошенных жителей столицы готовы жить исключительно на нее.

По данным проведенного опроса, в Санкт-Петербурге, выйдя на пенсию, респонденты хотят получать 47 тыс. рублей. При этом число петербуржцев, согласных жить только на пенсию, выросло с 15% до 26%. Самым высоким этот показатель оказался в Кирове (35%) и Волгограде (32%), а самым низким — в Екатеринбурге (16%).

«Наименьшие запросы в плане размера пенсии продемонстрировали жители двух городов. В Ижевске достойной пенсией опрошенные назвали 39,4 тыс. рублей, а в Кирове — 39 тыс. рублей», — сообщает РБК.

22 ноября правительство утвердило новый порядок получения пенсионных выплат. Теперь Россияне смогут подать заявку на получение единовременной выплаты пенсионных накоплений на портале «Госуслуги».

Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, гражданам в большинстве случаев не придется лично посещать Пенсионный фонд или отправлять бумаги почтой. Нововведения позволят упростить процедуру и сократить сроки получения выплат.