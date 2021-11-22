Чиновника ФМБА осудили на девять лет за взятку

Савеловский районный суд Москвы 22 ноября приговорил к девяти годам лишения свободы Алексея Санникова, занимавшего должность руководителя дирекции строящихся объектов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

«Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении, опубликованном прокуратурой Москвы.

Отбывать наказание Санников будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 25 млн рублей.

Также его лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на 10 лет.

Следствие установило, что в марте 2019 года Санников, исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Дирекция строящихся объектов» ФМБА, получил взятку в размере 5 млн рублей за беспрепятственную приемку и оплату услуг, выполненных по договору о проектировании и строительстве детской поликлиники в Нижегородской области.

Санникова задержали с поличным при передаче денежных средств, при этом часть суммы — 3,8 млн рублей — была муляжом.