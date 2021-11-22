Мусоросортировочный комплекс построят в Нижнем Тагиле

В районе Кушвинского тракта в Нижнем Тагиле построят мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 185 тыс. т в год и полигон для захоронения отходов. Предусмотрена площадка для производства RDF-топлива. В его составе будет древесина, получаемая из ТКО, макулатура, пластик, пленка и текстиль.

Полигон будет предназначен для обработки, обезвреживания и утилизации твердых отходов с территории Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского городских округов, пишет ТагилСити.Ру. Планируется, что на новом комплексе извлекаться будут не менее 30% вторичных материальных ресурсов и продуктов обезвреживания участков компостирования.

Мусорная реформа является большой работой по всей России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин 30 июня в ходе прямой линии. По его словам, мусорной реформой со времен СССР фактически не занимались, но отходов тогда было меньше. «Сейчас 60 млн [т] у нас отходов накапливается ежегодно, и первые шаги мы в этом направлении только делаем. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор. Это в объеме 10 млн и на переработку 3 млн т», — заявил президент.