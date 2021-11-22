Британская энергокомпания Bulb обанкротилась из-за высоких цен на газ

Британская энергетическая компания Bulb перейдет под внешнее управление в результате взлета цен на газ в Европе. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщается на сайте организации.

«Мы приняли трудное решение о переводе Bulb под специальное управление. Этот процесс призван защитить интересы клиентов компании и заверить их, что режим поставок не будет изменен», — указано в публикации.

Как уточнили в компании, данное решение было принято на фоне высоких цен на газ, что существенно отразилось на операционной деятельности.

«Оптовые цены взлетели и продолжают оставаться волатильными. Сокращение газовых поставок вкупе с пониженным объемом экспорта из России и увеличением спроса означает, что цены и дальше будут высокими и непредсказуемыми», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем в публикации подчеркивается, что к повторному росту цен привела приостановка германским регулятором процесса сертификации компании — оператора трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2).

19 ноября российский сенатор Алексей Пушков указал на то, что в европейцам внушают и будут продолжать внушать, что в газовом кризисе в Европе виновата Россия, несмотря на то, что после приостановки СП-2 цены на газ возросли на 18%. Он напомнил, что российская сторона устойчиво поставляет газ в Европу.

Ранее, 16 ноября, регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Сообщалось, что продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1 тыс., а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

При этом, как заявил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, приостановка сертификации газопровода является политическим маневром. По его словам, названная причина приостановки является несерьезной.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.