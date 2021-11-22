Запас технического кислорода для предприятий создадут в Татарстане

Министерству промышленности и торговли Татарстана нужно создать запас технического кислорода для промышленных предприятий. Такое поручение во время встречи с предпринимателями дал глава республики Рустам Минниханов.

Выручка промпредприятий из-за нехватки кислорода снизилась на 30%, заявил председатель правления машиностроительного кластера региона Сергей Майоров. Он указал, что только в Набережных Челнах суммарная потребность превышает 150 т в месяц.

«Никто не ждал, что мы будем потреблять кислород в таком объеме. В прошлом году таких объемов не было. Мы в пик потребляли до 110 т кислорода в сутки и практически 100 т в сутки делаем. Хорошо, что у нас запасы были», — заявил Минниханов.

По словам главы Татарстана, проблема должна решиться в момент, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, передает Inkazan.ru.

В Орловской городской больнице им. С.П. Боткина в декабре запустят кислородный газификатор, который будет производить тысячу литров кислорода в минуту. Глава департамента промышленности и торговли региона Максим Петров рассказал, что в Орле и Мценске есть два предприятия, которые получают жидкий кислород и перетаривают его в баллоны, далее развозящиеся по ЛПУ. При этом в Орловской области нет ни одной организации, которая занимается производством кислорода.

«Орловская область потребляла в июле 6–7 т кислорода в сутки, на сегодняшний день это 15–16 т в сутки», — отметил Петров.

По его словам, регион получил от Минпромторга РФ средства еще на два концентратора — 64 млн рублей. Их должны запустить в работу в январе – начале февраля.