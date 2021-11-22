В четырех муниципалитетах Югры ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19

В четырех муниципалитетах Югры ввели самоизоляцию для непривитых и не переболевших COVID-19 до 5 декабря. Об этом 22 ноября говорится в постановлении правительства региона.

Отмечается, что новые ограничения против COVID-19 вступят в силу в Нефтеюганске, Нягане, Урае и Кондинйском районе ХМАО-Югры (село Леуши, поселок Мулымья, а также поселки городского типа Луговой, Междуреченский и Мортка). Помимо этого, в этих населенных пунктах будет ограничена работа общепита и фитнес-клубов — с 6:00 до 23:00.

Таким образом, Югра стала первым регионом в России, где власти пошли на подобные меры.

Также сообщается, что будут приостановлены культурно-массовые, физкультурные, спортивные мероприятия, очное обучение в организациях дополнительного образования и выезд организованных групп.

В целях контроля за соблюдением предписания граждане должны будут оформиться через онлайн-систему «Цифровое уведомление».

Ранее, 21 ноября, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов призвал вакцинироваться людей старше 60 лет. По его словам, вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет следует ввести на федеральном уровне, так как они входят в группу риска тяжелого течения болезни.

Он пояснил, что у людей к этому возрасту уже скапливаются определенные болезни, которые способствуют тяжелому течению заболевания, поэтому вакцинация для них — это основной способ защиты от инфекции.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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