В ЦСР назвали условие для убыточного банковского кредитования

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) и Института региональных проблем (ИРП) выяснили, что в течение нескольких лет банковское кредитование может стать убыточным, если суды будут массово пересматривать условия кредитных договоров по требованию заемщика. Об этом говорится в сообщении, которое поступило в «Известия» в понедельник, 22 ноября.

Эксперты фонда ЦСР на круглом столе 22 ноября 2021 года представили результаты исследования макроэкономических последствий масштабирования отдельных решений судов по пересмотру условий договора на основании обращения заемщика.

Прецедентом послужил конфликт между банком непрофильных активов «Траст» и сетью кинотеатров «Синема Парк», принадлежащей бизнесмену Александру Мамуту. В результате их многочисленных судебных разбирательств на основании ст. 451 Гражданского кодекса РФ был пересмотрен кредитный договор с существенными изменениями.

«Существенным изменением обстоятельств суд признал факт распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений», — отмечается в сообщении.

Замдиректора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Александр Виноградов заявил, что если доверие кредитных организаций решением таких спорных конфликтных историй будет подорвано, «то моральный риск действительно может быть приобрести масштабы, которые будут влиять на экономическое развитие и рост — не побоюсь даже об этом сказать».

По расчетам ЦСР, объем кредитного портфеля, имеющего максимальное сходство с кредитами, по которым были приняты анализируемые судебные решения, составляет более 850 млрд рублей. Получается, что даже при минимальном масштабировании судебного решения потери банковской системы могут составить до 100 млрд рублей.

Согласно расчетам ИРП, при распространении этой практики на корпоративные кредиты и кредиты гражданам, условия которых могут пересмотреть по аналогии с изученным прецедентом, под требования о пересмотре условий договоров могут попасть ссуды «на несопоставимо большую сумму».

Директор экономических программ Института региональных проблем Алексей Михайлов рассказал, что сейчас объем кредитов населению составляет 24 трлн рублей, кредитный портфель бизнеса — 50 трлн рублей.

«В итоге мы имеем 70 трлн, на которые так или иначе может заехать эта проблема», — сказал он, отметив, что снижение процентной ставки в результате такого масштабирования «даже на пару процентных пунктов будет означать обнуление банковской прибыли всей банковской системы России», в результате чего банки попадают в «сложнейшую ситуацию».

Если такой пересмотр кредитных условий коснется даже 25% кредитных договоров, банковская деятельность может стать убыточной, что подвергнет рискам финансовую стабильность российской экономики в целом, указывается в сообщении ЦСР.

В таком случае банкам придется ужесточать условия по вновь выдаваемым кредитам, в том числе повышать процентную ставку пропорционально понесенным потерям, ужесточать требования к заемщикам. Также необходимо будет учитывать в ставке кредитования рост риска пересмотра условий вновь заключаемых договоров.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что главный напрашивающийся риск — это то, что банки, если этот прецедент будет массовым, будут закладывать это в процентную ставку по займам и учитывать во всей своей экономической деятельности, от сего общество вряд ли выиграет.