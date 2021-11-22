В пресс-службе президента Болгарии разъяснили его слова о Крыме

Пресс-служба президента Болгарии Румена Радева объяснила позицию политика по Крыму. Об этом 22 ноября сообщил портал Mediapool.

Как отметили в канцелярии Радева, юридически Крым принадлежит Украине и Болгария не раз высказывалась в поддержку ее территориальной целостности.

«В то же время, как президент Румен Радев подчеркнул в предвыборных дебатах, в настоящее время Крым контролируется Россией и более чем ясно, что эту проблему нельзя решить силовым путем», — отметили в аппарате болгарского лидера.

Как уточняется, Радев опасается эскалации в регионе и призывает к мерам, укрепляющим доверие и диалог, создающим предпосылки для политического решения конфликта.

Это разъяснение стало уже вторым после слов политика о принадлежности Крыма. Накануне он ответил на протесты Украины очередным заявлением о том, что Крым является территорией России. По его словам, это факт политических реалий.

Ранее 22 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что получил от многих официальных представителей Болгарии заверения в неизменности позиции по территориальной принадлежности Крыма. Власти страны не будут оставлять без ответа подобные комментарии, подчеркнул высокопоставленный дипломат.

18 ноября Радев в ходе предвыборных дебатов с оппонентом Анастасом Герджиковым заявил, что Крым является частью России. Он отметил, что во внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не имеют эффекта. 19 ноября посол Болгарии на Украине Костадин Коджабашев был вызван в МИД Украины, где ему выразили протест в связи с заявлением болгарского лидера.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией.