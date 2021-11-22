Мобильные бригады доставили на диспансеризацию 2 тыс. жителей Приамурья

Специальные мобильные бригады в Амурской области с начала года доставили на диспансеризацию и плановый медосмотр 2348 пожилых людей. Об этом сообщает региональное правительство.

Автомобили мобильных бригад оснащены электроподъемниками для инвалидной коляски с пассажиром, кнопками экстренной связи с водителем, системой кондиционирования. Также транспорт оборудован тахографом и системой мониторинга ГЛОНАСС.

Всего в Амурской области организована работа 26 мобильных бригад. Половина из них функционирует с 2011 года, другая часть — с 2019-го, пишет Амурская служба новостей.

Работники мобильных бригад также консультируют пожилых людей, оказывают им социально-психологические и социально-правовые услуги, помогают в получении соцподдержки и информируют о возможности получения соцуслуг.

Работа службы мобильных бригад в Амурской области организована в рамках нацпроекта «Демография».