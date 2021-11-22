Порядка 30 новогодних елок установят в Калуге

В Калуге в преддверии Нового года установят 28 праздничных елок. Об этом сообщил глава управления городского хозяйства Александр Шпиренко. По его словам, уже смонтированы елки у областного драматического театра и в Центральном парке культуры и отдыха.

Работы по украшению города и установке праздничных инсталляций продолжаются. Так, матрешек установили возле Дома музыки, а конструкция «Подарок» появилась у дома народного творчества и кино «Центральный». Конструкцию «Сказочный полет» можно увидеть у станции Калуга-1, а Снеговиков — на бульваре Кирова и в сквере паровоза.

В Центральном парке гирлянды появились на деревьях еще в конце прошлой недели. На улице Ленина возле Народного дома смонтировали инсталляцию с елками и оленями, пишет газета «Весть».