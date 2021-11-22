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В Ижевске суд запретил продажу БАДов на нескольких сервисах

Суд запретил продажу БАДов на «Яндекс.Маркет», Сбермегамаркет и Aliexpress
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Ленинский районный суд Ижевска признал запрещенной информацию о продаже БАДов на сервисах «Яндекс.Маркет», Сбермегамаркет и Aliexpress. Об этом говорится в письме прокурора Ленинского района Ижевская, старшего советника юстиции Андрея Кузнецова главе «Общественной потребительской инициативы» Олегу Павлову (есть в распоряжении «Известий»).

Сервисы продавали БАДы с запрещенными в России компонентами. «Общественная потребительская инициатива» обнаружила товары в ходе мониторинга.

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Суд направит решение в Роскомнадзор для блокировки данных товаров, их включат в единый реестр доменных имен, содержащих запрещенную к распространению информацию.

Как ранее поясняло ведомство, ограничение доступа к информации о розничной продаже товаров, реализация которых запрещена, следует распространять лишь на информацию о реализации. Весь сайт магазина или агрегатора не должен быть заблокирован. Поэтому речь о полной блокировке сервисов «Яндекс.Маркет», Сбермегамаркет и Aliexpress пока не идет

«К сожалению, ни один маркетплейс не наладил эффективную систему для контроля за ассортиментом реализуемых товаров», — сказал «Известиям» Павлов.

По его словам, это несет риски для потребителей.

Со своей стороны в компаниях «Известиям» пояснили, что пока это сложно сделать: агрегаторы предоставляют информацию о многих ИП, которых технически сложно отслеживать. Кроме того, производители и продавцы, а также официальные документы по-разному фиксируют названия запрещенных компонентов в составе БАДов.

В сентябре американский маркетплейс iHerb подал апелляционную жалобу на решение Центрального суда Барнаула, заблокировавшего работу русскоязычной версии его интернет-магазина БАДов, витаминов и косметики. Суд решил заблокировать именно домен, то есть работу всего сайта, а не конкретные страницы с товарами.

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