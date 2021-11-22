Деревья пересчитают в парке Симферополя по требованию прокуратуры

В Симферополе районная прокуратура подала в суд иск к городским властям с требованием пересчитать деревья в парке имени Гагарина.

Зеленые насаждения ранее были переданы администрации парка единым массивом в количестве 5,8 тыс. штук и общей стоимостью 1,7 млн рублей. Но инвентаризация в парке в отношении земельных насаждений должным образом не проводилась, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на республиканское надзорное ведомство.

В прокуратуре считают, что это не позволяет должным образом содержать и охранять растения, а также своевременно выявлять опасные деревья и принимать обоснованные решения об их вырубке. Кроме того, появляется возможность для незаконной вырубки зеленых насаждений.

В связи с этим районная прокуратура подала иск о признании бездействия департамента городского хозяйства Симферополя незаконным. Она потребовала провести долгосрочную оценку деревьев парка. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.