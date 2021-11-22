Голикова оценила ситуацию с уровнем занятости населения в России

В России уровень занятости населения превысил допандемийный показатель. Об этом 22 ноября по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда сообщили в секретарите вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«В целом по Российской Федерации на данный момент ситуация на рынке труда стабильная, а уровень занятости превысил допандемические значения. Однако в ряде регионов уровень занятости еще не достиг доковидных показателей», — приводятся слова вице-премьера в сообщении.

Ранее, 1 ноября, руководитель департамента труда и соцзащиты населения Москвы Евгений Стружак заявил, что уровень безработицы в столице за год сократился в шесть раз. Он констатировал, что на сегодняшний день в поиске места трудоустройства в городе находятся почти 37 тыс. россиян. Этот показатель достигнет допандемийного уровня уже к концу текущего года.

29 октября в Минтруде указали на превышение допандемического уровня показателей занятости в России.

По данным ведомства, уровень занятости превысил допандемические значения в 53 субъектах РФ, в то время как число зарегистрированных в центрах занятости граждан не превышает 820 тыс.