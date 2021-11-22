Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
«Газпром» дал Молдавии 48 часов на оплату газа
Интернет
РКН назвал 13 иностранных компаний, которые должны открыть офисы в РФ
Мир
Новые санкции Евросоюза против Белорусии вступят в силу в конце ноября
Мир
Путин заявил об отказе Украины выполнять Минские соглашения
Мир
МИД Украины заявил об отсутствии плана наступления в Донбассе
Мир
Путин подтвердил готовность РФ обеспечить бесперебойные поставки газа в Европу
Мир
Словакия стала лидером по числу новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения
Спорт
Овечкин обошел Сундина в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен
Экономика
Курс доллара поднялся до 75 рублей впервые с начала июля
Общество
Премьер Италии обсудил с Путиным миграционный кризис на границе Польши

Голикова оценила ситуацию с уровнем занятости населения в России

Голикова: уровень занятости в России превысил допандемийный показатель
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России уровень занятости населения превысил допандемийный показатель. Об этом 22 ноября по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда сообщили в секретарите вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Тонкая работа: как изменится рынок труда после пандемии
Тотального возврата к прошлому не произойдет, а условия будут диктовать работники

«В целом по Российской Федерации на данный момент ситуация на рынке труда стабильная, а уровень занятости превысил допандемические значения. Однако в ряде регионов уровень занятости еще не достиг доковидных показателей», — приводятся слова вице-премьера в сообщении.

Ранее, 1 ноября, руководитель департамента труда и соцзащиты населения Москвы Евгений Стружак заявил, что уровень безработицы в столице за год сократился в шесть раз. Он констатировал, что на сегодняшний день в поиске места трудоустройства в городе находятся почти 37 тыс. россиян. Этот показатель достигнет допандемийного уровня уже к концу текущего года.

29 октября в Минтруде указали на превышение допандемического уровня показателей занятости в России.

По данным ведомства, уровень занятости превысил допандемические значения в 53 субъектах РФ, в то время как число зарегистрированных в центрах занятости граждан не превышает 820 тыс.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021