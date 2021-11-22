Карантин по птичьему гриппу отменили в районе Тюменской области

Карантин по птичьему гриппу отменили в Казанском районе Тюменской области. В муниципалитете сохраняется запрет на вывоз птиц и инкубационных яиц.

С 22 ноября карантин остановлен в селе Кулаево. Об этом пишет портал «Наш город». Местным жителям разрешили продавать домашних птиц, а также вести подсобное хозяйство. Однако ограничения на вывоз птиц сохранятся в течение 90 дней.

15 ноября на птицефабрике «Боровская» в Тюменском районе завершили работы по сжиганию птиц после вспышки птичьего гриппа. Всего уничтожено порядка 1,5 млн голов. Полностью завершить работы по благоустройству и дезинфекции на предприятии планируют к 1 декабря.