В Службе внешней разведки (СВР) России в понедельник, 22 ноября, заявили, что нынешняя ситуация на Украине напоминает ту, которая складывалась в Грузии перед событиями 2008 года.

«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года», — говорится в поступившем в распоряжение «Известий» заявлении СВР.

В нем так же отмечается, что в 2008 году бывший президент Грузии Михаил Саакашвили «сорвался с цепи и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии», пишет «Газета.Ru».

За последние дни ряд западных и украинских СМИ сообщили о якобы возможном российском вторжении на Украину. Так, в понедельник американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки Соединенных Штатов, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале следующего года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, целью фейковых вбросов о якобы российских планах нападения на Украину является объяснение мировому сообществу, почему на Украине функционируют их военные базы США и НАТО.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Весной 2008 года Саакашвили обвинил РФ в том, что она якобы сбила пять грузинских беспилотных летательных аппаратов, а также осуществила бомбардировку территории государства. Москва, в свою очередь, заявила о подготовке Грузией агрессии против Абхазии и увеличила численность своих миротворцев.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в столицу южной Осетии Цхинвал, затем были выбиты оттуда армией России. Конфликт между РФ и Грузией длился пять дней — российская сторона тогда потеряла 67 человек, с грузинской стороны было 170 погибших.