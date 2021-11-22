Лукашенко заявил, что вопрос о едином президенте Союзного государства не обсуждается

Вопрос о едином лидере Союзного государства не обсуждался президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом заявил белорусский лидер в интервью журналисту Би-би-си Стиву Розенбергу.

«Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит», — цитирует его БелТА 22 ноября.

Как объяснил Лукашенко, две страны много лет назад взяли курс на интеграцию и строительство единого Союзного государства.

Значение слова «союз» в контексте происходящего обозначает отношения двух независимых государств.

«Формируя свой союз с середины 1990-х годов, еще начиная с Ельциным, четко определялись, что это будут две страны — Беларусь и Россия, которые выстроят союз. И он будет мощнее, чем унитарное государство», — выразил уверенность президент Белоруссии.

Как отмечает «Газета.Ru», 19 ноября у Путина и Лукашенко прошел телефонный разговор. Он стал вторым за месяц.

7 ноября госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев рассказал, что отношения национальных лидеров Белоруссии и России — это пример взаимодействия людей, понимающих ответственность за судьбы своих народов. По его словам, защита интересов своей страны не мешает лидерам учитывать интересы друг друга и идти навстречу запросу политического партнера.

5 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин назвал работу по согласованию документов об интеграции с Белоруссией непростой, но способствующей взаимоприемлемым решениям.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства прошло 4 ноября в режиме видеоконференции. Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению Путина, стал серьезным шагом вперед.

Также в ходе мероприятия были приняты концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине.