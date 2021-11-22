Мать Саакашвили рассказала о его проблемах с мышцами

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания рассказала, что он с трудом передвигается из-за проблем с мышцами. Об этом мать Саакашвили рассказала 22 ноября после визита в госпиталь Гори, куда был доставлен политик.

При этом Аласания отметила, что врачи и работники госпиталя ей понравились, однако она отметила, что в палате Саакашвили окна закрыты решетками.

«Конечно, состояние Михаила намного лучше по сравнению с прошлым периодом, но он всё еще слаб, ему тяжело передвигаться, явно у него проблемы с мышцами. Ну, конечно же, он слаб и для его реабилитации потребуется время», — рассказала родственница Саакашвили.

Ситуацию с задержанием экс-президента Грузии его мать назвала «маразмом» и призвала сторонников политика добиваться его освобождения.

Ранее в этот день депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Елизавета Ясько, являющаяся девушкой Саакашвили, заявила о применении к политику насилия и пыток в Глданской тюремной больнице, где он содержался до перевода в военный госпиталь в городе Гори.

При этом депутат отметила, что госпиталь, где сейчас находится ее возлюбленный, вполне «неплохой». Однако условия содержания в одной палате с другими людьми, где, к тому же, нельзя открывать окно, показались девушке схожими с тюремными. По ее мнению, это также оказывает влияние на состояние здоровья Саакашвили.

20 ноября осужденного Саакашвили доставили в военный госпиталь в сопровождении машин скорой помощи, автомобилей службы исполнения наказания и полиции. Также с экс-президентом Грузии были адвокаты и его личный врач. В этот же день он прекратил голодовку.

19 ноября специалисты, посетившие Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у него с большой вероятностью может развиться кома с возможным летальным исходом. В связи с этим министерство юстиции Грузии решило доставить экс-президента из реанимационного отделения тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси, после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день он объявил голодовку.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.