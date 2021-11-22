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Дочь актрисы Нины Руслановой обвинила врачей в смерти своей матери

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Врачи несут ответственность за смерть актрисы Нины Руслановой. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила ее дочь Олеся Рудакова на своей странице в Facebook.

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«На четвертый день у мамы, по словам врачей, упал гемоглобин, ее перевели в реанимацию, влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту <…> У мамы развилась больничная пневмония. КТ (компьютерная томография, — Ред.) которое сделали в реанимации, не показало ничего, кроме бронхита. Через пять дней после операции мне сообщили, что у нее ковид», — написала Рудакова.

По словам дочери актрисы, Русланову перевезли в Университетскую клиническую больницу № 4 Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Там врачей пришлось умолять, чтобы артистку положили в реанимацию. Медики согласились, однако позже вернули ее в обычное отделение, добавила Рудакова.

«Каждый день ей было плохо, по два часа мы не могли найти врачей <…> Папа звонил главным врачам Сеченовки, только после этого приходили врачи. Мы просили, умоляли вернуть маму в реанимацию. Позавчера (20 ноября. — Ред.) маме стало плохо, к 9 утра ее все-таки перевели в реанимацию. В 6 вечера (18:00 21 ноября. — Ред.) мама умерла», — заключила дочь Руслановой.

Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится в Московском доме кино в среду, 24 ноября, в 11:00. Похоронят Русланову на Троекуровском кладбище.

У актрисы был диагностирован коронавирус. У нее также была дыхательная недостаточность. Несмотря на инфекцию, изначально женщина отказалась от госпитализации, однако 11 ноября Русланову положили в больницу.

Нина Русланова известна зрителям по таким картинам, как «Короткие встречи», «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Завтра была война», «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце».

Русланова была удостоена четырех премий «Ника», премии «Золотой орел» и театральной премии «Чайка».

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