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Подростки забросали снегом вечный огонь в Димитровграде

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В Димитровграде Ульяновской области совершен акт вандализма на Аллее Славы. Местные подростки потушили Вечный огонь на монументе.

Инцидент произошел 21 ноября. Видео случившегося появилось в соцсетях. На нем изображено, как одни подростки забрасывали огонь снегом, а другие снимали это на телефон. Сейчас полиция выясняет, сколько человек участвовало в акте вандализма.

В пресс-службе УМВД по региону ulpravda.ru заявили, что получили видеозапись инцидента. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

В городской администрации агентству рассказали, что Вечный огонь зажгли вскоре после действий вандалов. По словам главам главы городского управления по информационной политике и общественным коммуникациям Ольги Рясковой, личности подростков уже установлены. Случившееся будет рассмотрено на внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Сам монумент не пострадал, материального ущерба подростки ему не нанесли. Вандалам грозит до 15 суток ареста или штраф до 1,5 тыс. рублей. Их поставят на учет в полиции. К административной ответственности привлекут родителей провинившихся.

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