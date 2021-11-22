Резкое похолодание до -24 градусов прогнозируют в ХМАО

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в середине недели на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Температура опустится до –24 градусов.

Согласно прогнозам, 23 ноября в регионе ожидается небольшой снег. Средняя температура днем составит –5 градусов. Похолодание начнется 24 ноября, а к 25 ноября температура опустится до –22 градусов днем и –24 градусов в ночные часы. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

К концу недели скорость ветра увеличится до 16 м/с. В Нижневартовске порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Ранее синоптики предупредили о резких перепадах атмосферного давления в Москве. К вечеру 22 ноября оно вырастет на семь единиц и будет выше нормы. Рост давления сопровождается усилением северо-западного ветра с порывами до 15 м/с. Изменения давления могут привести к ухудшению самочувствия у метеозависимых людей.