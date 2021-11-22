Девушка Саакашвили заявила о пытках и насилии над ним в Глданской больнице

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Елизавета Ясько, являющаяся девушкой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила в беседе с РЕН ТВ 22 ноября о применении к политику насилия и пыток в Глданской тюремной больнице, где он содержался до перевода в военный госпиталь в городе Гори.

По словам Ясько, ослабевшему от пыток Саакашвили необходима реабилитация, которая возможна только на свободе.

«До этого Миша выглядел намного лучше, но теперь я понимаю, что его здоровье окончательно подорвано. Насилие, пытки и психологическое давление, которые были применены к нему в Глдани, безусловно повлияли на это. Я не врач, и мне сложно оценить его состояние, но я вижу, что он ослабел и страдает от различных нарушений здоровья. Думаю, на восстановление уйдет много времени. Сейчас очень важно заняться поисками методов для его реабилитации, но, конечно же, на свободе», — сказала она.

При этом депутат отметила, что госпиталь, где сейчас находится ее возлюбленный, вполне «неплохой». Однако условия содержания в одной палате с другими людьми, где, к тому же, нельзя открывать окно, показались девушке схожими с тюремными. По ее мнению, это также оказывает влияние на состояние здоровья Саакашвили.

«Продолжайте сражаться за свободу и справедливость — вот основной его посыл. Но я беспокоюсь за его здоровье и считаю нужным настаивать на том, чтобы он смог получить необходимую медицинскую помощь на свободе. Условия в этой больнице неплохие, но это одна комната, как в тюрьме, и в ней запрещают открывать окна. Всё это имеет значение», — заключила Ясько.

Ранее, 21 ноября, личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что для лечения политика необходимо подключать психолога и психиатра. Говоря о здоровье своего пациента, медик отметил отсутствие уверенности в том, что опасность миновала и всё хорошо.

В тот же день Кипшидзе сказал, что реабилитация грузинского экс-президента должна быть довольно долгой. Он подчеркнул, что у Саакашвили немало проблем и прием лекарств еще не означает, что экс-президент обязательно вылечится.

20 ноября личный врач политика сообщил, что тот прекратил голодовку, объявленную им 4 октября.

В субботу осужденного Саакашвили доставили в военный госпиталь в сопровождении машин скорой помощи, автомобилей службы исполнения наказания и полиции. Также с экс-президентом Грузии были адвокаты и его личный врач.

19 ноября специалисты, посетившие Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у него с большой вероятностью может развиться кома с возможным летальным исходом. В связи с этим министерство юстиции Грузии решило доставить экс-президента из реанимационного отделения тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.

Бывшего грузинского лидера задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.