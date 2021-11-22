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В Казани из общественного транспорта высадили почти 800 человек без QR-кодов

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В Казани 22 ноября началась проверка QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу. Из городского электротранспорта были высажено минимум 786 человек. Об этом в понедельник сообщил МУП «Метроэлектротранс» в Telegram.

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«В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком — 7 человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и 4 человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», — указано в опубликованном сообщении.

МУП «Метроэлектротранс» призвало граждан с пониманием отнестись к действующим в регионе ограничениям.

На фоне проверок пассажиров в Казани произошло несколько конфликтных ситуаций между пассажирами, контролерами и кондукторами. Также отмечалось, что на фоне невозможности воспользоваться общественным транспортом для горожан, не имеющих кодов, в Казани возрос спрос на такси.

Агрегаторы признают рост числа заказов, но при этом отрицают, что вслед за активностью пользователей возросли и цены, добавляет сайт «Газета.Ru».

В пресс-службе оперштаба Татарстана отметили, что на фоне введения QR-кодов на общественном транспорте региона республиканский штаб в оперативном порядке рассматривает все поступающие вопросы. Возникающие инциденты также обрабатывает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Как заявили в пресс-службе, в оперштаб поступает информация о фактах применения силы в отношении кондукторов. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению личностей нарушителей и привлечению их к ответственности.

Как сообщили «Известиям» в Минтрансе Татарстана,с понедельника в регионе приостановили действие 164 тыс. льготных транспортных карт из 385,5 тыс. Базы ежедневно синхронизируются, в них вносятся новые сведения. Действия карт возобновят после поступления информации о получении QR-кода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что введение QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане проходит с некоторыми осложнениями, но в Кремле рассчитывают, что ситуация скоро наладится.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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